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На Украине сделали важное заявление о выборах

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия категорически опроверг информацию о подготовке к избирательной кампании на Украине. Так парламентарий прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы обсуждении этого вопроса на совещании в офисе Владимира Зеленского.

Источник: Life.ru

«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведётся», — заявил Арахамия украинским СМИ.

Депутат добавил, что парламентские партии придерживаются договорённости о проведении голосования через полгода после окончания военного положения.

О подготовке Зеленского к выборам 30 марта заявили в The Economist. По данным газеты, бывший комик поручил офису заняться планированием избирательной кампании, после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.