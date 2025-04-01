На Украине сделали важное заявление о выборах

«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведётся», — заявил Арахамия украинским СМИ.
Депутат добавил, что парламентские партии придерживаются договорённости о проведении голосования через полгода после окончания военного положения.
О подготовке Зеленского к выборам 30 марта заявили в The Economist. По данным газеты, бывший комик поручил офису заняться планированием избирательной кампании, после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.