Хуситы сбили американский беспилоиник MQ-9 Reaper над Йеменом

Хуситы сбили над Йеменом американский разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, об этом проинформировал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
Он уточнил, что беспилотник ликвидирован над провинцией Мариб. Хуситы использовали ракету «местного производства».
«Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб», — заявил Сариа.
Кроме того, он отметил, что речь идёт о 16 беспилотном летательном аппарате, который силам противовоздушной обороны Йемена удалось ликвидировать за «последние несколько лет».
Ранее сообщалось, что хуситы уничтожили американский БПЛА в центральной части Йемена.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.