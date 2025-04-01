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Трамп: США хотели бы, чтобы РФ пошла на сделку по урегулированию на Украине

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Администрация США хотела бы, чтобы Россия пошла на заключение сделки по урегулированию кризиса на Украине. Так американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности введения вторичных ограничительных мер в отношении российской нефти.

Источник: AP 2024

«Нет, я хочу, чтобы он [президент РФ Владимир Путин] заключил сделку», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

В воскресенье Трамп в комментарии телеканалу NBC News заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Это будет выглядеть следующим образом: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Соединенных Штатах. Пошлины на всю нефть будут от 25 до 50%», — указал он.