Трамп: США хотели бы, чтобы РФ пошла на сделку по урегулированию на Украине

В воскресенье Трамп в комментарии телеканалу NBC News заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Это будет выглядеть следующим образом: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Соединенных Штатах. Пошлины на всю нефть будут от 25 до 50%», — указал он.