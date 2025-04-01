Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ

«Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин — ред.) заключает сделку», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Кроме того, Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но готов сделать это, если Путин не выполнит свою работу.