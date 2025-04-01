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Трамп заявил, что ждет от РФ согласия на сделку по украинскому урегулированию

Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обратился к мирному соглашению по украинскому конфликту. Он ждет положительного ответа России. По словам хозяина Белого дома, сделка должна состояться. Такое заявление Дональд Трамп сделал, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

Он подчеркнул, что не хотел бы вводить пошлины на нефть из России. Вместе с тем Дональд Трамп заявил, что сделает это, если не увидит никакого прогресса в решении украинского конфликта.

«Я хочу, чтобы президент России Владимир Путин заключил сделку», — уточнил американский лидер.

Дональд Трамп не решился поставить дедлайн на получение согласия от Москвы по сделке о прекращении огня. Однако есть психологический крайний срок, уточнил он.