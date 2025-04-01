Трамп ждёт от РФ согласия на сделку по урегулированию на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он рассчитывает на достижение договорённости по Украине и верит в готовность Российской Федерации к сделке.
«Я хочу увидеть, как он заключает сделку», — сказал Трамп, говоря о президенте РФ Владимире Путине.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, он верит в то, что Путин согласится на сделку.
«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — заявил Трамп.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к контактам с Трампом.
Песков отметил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты продолжают работать по вопросам выстраивания отношений между двумя странами, а также «над реализацией некоторых идей, связанных с урегулированием украинского конфликта».