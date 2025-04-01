Иран заявил о праве на жёсткий ответ в случае агрессии со стороны США

Иранский дипломат подчеркнул, что его страна привержена миру и стабильности в регионе, но не допустит посягательств на свои национальные интересы и суверенитет. Иравани предостерёг недружественные державы от любых военных авантюр и подчеркнул, что Тегеран готов дать быстрый и жёсткий отпор.