Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений

Нормализация отношения РФ и США способствует стабилизации баланса сил между крупными державами, заявил Ван И.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Россия и США сделали первый шаг к нормализации своих отношений, что внушает оптимизм в условиях сложной международной обстановки. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот шаг способствует стабилизации баланса сил между крупными державами и помогает справиться с растущим дефицитом определенности в современном мире.

По словам министра, в текущих условиях крупные страны должны выполнять свои обязательства и действовать как стабилизирующий фактор в непредсказуемой глобальной ситуации. Ван И выразил надежду на то, что такие действия помогут улучшить международные отношения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога между Россией и США является важным шагом к нормализации отношений, подчеркнув, что период взаимодействия при бывшем президенте США Джо Байдене был аномалией.