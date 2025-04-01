Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Россия и США сделали первый шаг к нормализации своих отношений, что внушает оптимизм в условиях сложной международной обстановки. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что этот шаг способствует стабилизации баланса сил между крупными державами и помогает справиться с растущим дефицитом определенности в современном мире.
По словам министра, в текущих условиях крупные страны должны выполнять свои обязательства и действовать как стабилизирующий фактор в непредсказуемой глобальной ситуации. Ван И выразил надежду на то, что такие действия помогут улучшить международные отношения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога между Россией и США является важным шагом к нормализации отношений, подчеркнув, что период взаимодействия при бывшем президенте США Джо Байдене был аномалией.