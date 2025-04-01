Ле Пен заявила, что не станет просить Макрона о помиловании

Напомним, 31 марта Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Она назвала этот вердикт политической расправой. Несмотря на запрет участвовать в президентских выборах 2027 года, политик уверена, что её карьера не закончена.