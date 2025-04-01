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Ле Пен заявила, что не станет просить Макрона о помиловании

Лидер французской праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен категорически отвергла возможность обращения к президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании.

Источник: Life.ru

«Нет и ещё раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», — заявила она в эфире телеканала TF1, подчеркнув, что намерена оспаривать приговор через все доступные правовые механизмы.

Напомним, 31 марта Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Она назвала этот вердикт политической расправой. Несмотря на запрет участвовать в президентских выборах 2027 года, политик уверена, что её карьера не закончена.