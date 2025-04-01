Германия, Испания, Польша и ряд других стран выступили за заморозку активов РФ до окончания конфликта: подробнее о декларации

Несколько европейских стран выступили за заморозку российских активов. Председатели МИД Франции, ФРГ, Италии, Польши, Испании и Великобритании считают, что средства РФ необходимо придержать до момента окончания украинского конфликта. Об этом свидетельствует совместная декларация министров иностранных дел, опубликованная на сайте испанского ведомства.
Государства продолжат оказывать давление на Россию известными им способами. В первую очередь, речь идет о новых санкциях. Страны Европы хотят ослабить Москву и предоставить Киеву «наилучшие возможности для обеспечения справедливого мира».
«Мы вновь заявляем, что активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заключит мир с Украиной», — сказано в декларации.
Судьба активов РФ будет решаться в рамках переговорного процесса по Украине. Согласно международному праву, никто не может изъять эти средства.