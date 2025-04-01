Германия, Испания, Польша и ряд других стран выступили за заморозку активов РФ до окончания конфликта: подробнее о декларации

Несколько европейских стран выступили за заморозку российских активов. Председатели МИД Франции, ФРГ, Италии, Польши, Испании и Великобритании считают, что средства РФ необходимо придержать до момента окончания украинского конфликта. Об этом свидетельствует совместная декларация министров иностранных дел, опубликованная на сайте испанского ведомства.