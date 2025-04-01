В ГД предложили ввести огромные налоги на прибыль для западных компаний

Сергей Миронов подчеркнул, что создание публичного реестра иностранных товарных знаков и фирменных обозначений, которые прекратили свою деятельность в России из-за санкций, направлено на защиту интересов отечественных производителей. Он также отметил, что такие меры необходимы для предотвращения недобросовестной конкуренции со стороны транснациональных корпораций, которые могут использовать свои мощные финансовые и маркетинговые возможности для демпинга после возвращения на российский рынок.