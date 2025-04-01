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Арахамия заявил, что Украина не готовится к выборам

Ранее сообщалось, что выборы президента Украины могут состояться в начале июля.

Источник: Аргументы и факты

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина не занимается подготовкой к выборам.

Его комментарии прозвучали на фоне информации, опубликованной в журнале Economist, согласно которой выборы президента Украины могут состояться в начале июля, если в апреле будет достигнуто полное прекращение огня.

Арахамия опроверг эти слухи, подчеркнув, что «никакие выборы не готовятся и никакой подготовки не ведется».

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы президента на Украине пройдут в мае, такое предложение, от которого нельзя отказаться, американцы уже озвучили Киеву.