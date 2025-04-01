Арахамия заявил, что Украина не готовится к выборам

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина не занимается подготовкой к выборам.
Его комментарии прозвучали на фоне информации, опубликованной в журнале Economist, согласно которой выборы президента Украины могут состояться в начале июля, если в апреле будет достигнуто полное прекращение огня.
Арахамия опроверг эти слухи, подчеркнув, что «никакие выборы не готовятся и никакой подготовки не ведется».
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы президента на Украине пройдут в мае, такое предложение, от которого нельзя отказаться, американцы уже озвучили Киеву.