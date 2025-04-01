Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемых

Трамп хочет убедиться, что российская сторона согласится на сделку об урегулировании с Украиной. «Я хочу убедиться, что он [Путин] доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но я думаю, знаете ли, что я бы это сделал, если бы посчитал, что он не выполнил свою работу», — добавил президент США (цитата по Bloomberg). Накануне Трамп уже говорил, что введение таких пошлин — это жесткая мера, и он не хотел бы ее применять, но прибегнет к ней, если решит, что перемирия не удастся достичь по вине Москвы.