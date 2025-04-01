Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемых

Как сообщил американский лидер, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки только в случае принятия Киева в НАТО, «или что-то в этом роде». «Во-первых, это никогда не обсуждалось», — указал он.
Во-вторых, по словам Трампа, Россия еще до прихода к власти Владимира Путина заявляла, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», — заявил республиканец.
Трамп хочет убедиться, что российская сторона согласится на сделку об урегулировании с Украиной. «Я хочу убедиться, что он [Путин] доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но я думаю, знаете ли, что я бы это сделал, если бы посчитал, что он не выполнил свою работу», — добавил президент США (цитата по Bloomberg). Накануне Трамп уже говорил, что введение таких пошлин — это жесткая мера, и он не хотел бы ее применять, но прибегнет к ней, если решит, что перемирия не удастся достичь по вине Москвы.
Республиканец уверен, что Зеленский осознает невозможность Украины присоединиться к НАТО, говорил Трамп, пригрозив «большими проблемами» при попытке Киева отказаться от сделки об ископаемых. Новую версию проекта Вашингтон передал Киеву на прошлой неделе, Financial Times писала, что он охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.
Зеленский 27 марта заявил, что пока еще рано говорить о договоре, поскольку окончательного варианта до сих пор нет, а американская сторона постоянно меняет условия. Он подчеркивал, что если Украину не будут брать в НАТО, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 млн человек с современным оружием.