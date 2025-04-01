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Трамп подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию

Глава Белого дома Он отметил, что, помимо этой страны, также собирается посетить Катар и пару других стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует нанести визит в Саудовскую Аравию, он уточнил, что может отправиться в королевство в апреле или позже.

Указанная страна ранее называлась вероятным местом встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома.

«Это может произойти в следующем месяце, может, немного позже», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов по поводу возможности такой поездки.

Он отметил, что собирается посетить не только Саудовскую Аравию, но и Катар, и также пару других стран.

Напомним, ранее новостной портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что в середине мая президент США может совершить в Саудовскую Аравию, и это станет его первой зарубежной поездкой после возвращения в Белый дом.

10 марта газета South China Morning Post написала, что в апреле текущего года Трамп хочет посетить Китай.