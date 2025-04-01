Молдавия потребует от Приднестровья выдачи осужденного депутата Нестеровского

19 марта суд в Молдавии приговорил Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Законодателя признали виновным «в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». При этом депутат не явился на заседание, поэтому приговор был оглашен в его отсутствие.