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Журналист Боуз: Евросоюз специально ищет внешних противников

ЕС постепенно превращается в диктатуру.

Европейский союз превращается в диктатуру, которой требуются внешние противники, заявил журналист из Британии Чей Боуз.

В частности, по его словам, речь идёт о Российской Федерации.

«В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в конфликте с РФ», — написал он, заявление обнародовано в соцсети X*.

Боуз прокомментировал процесс по делу об отмывании денежных средств ЕП в отношении Ле Пен и депутатов партии «Национальное объединение». Суд в Париже признал Ле Пен виновной в «создании системы для упрощения фиктивного найма».

Она заявила, что данное решение суда «косвенно поставит под сомнение легитимность выборов» президента Франции в 2027 году. По словам Ле Пен, лишение жителей страны демократического выбора может стать причиной утраты доверия к будущему президенту.

Ле Пен заявила, что обжалует приговор. Кроме того, она подчеркнула, что что не планирует просить французского лидера Эммануэля Макрона о своём помиловании.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.