ЕС планирует ввести ответные пошлины на тарифы США

США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры объявил о введении пошлин на товары стоимостью 26 миллиардов евро. Изначально ЕС хотел ввести меры в два этапа, но потом решил синхронизировать их и перенес начало их действия на середину месяца.