ЕС планирует ввести ответные пошлины на тарифы США

США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры объявил о введении пошлин на товары стоимостью 26 миллиардов евро. Изначально ЕС хотел ввести меры в два этапа, но потом решил синхронизировать их и перенес начало их действия на середину месяца.
Из-за таких мер могут серьезно пострадать некоторые статьи импорта Евросоюза, так как они сильно зависят от поставок из США. Так, по итогам всего 2024 года в импорте ЕС на Штаты приходится 99% импорта бурбона (американского виски) в сосудах объемом более 2 литров (129 миллионов евро) и 97% бурбона в сосудах объемом до 2 литров (217,9 миллиона) и 69% других видов виски (226,9 миллиона).
Кроме того, на США приходится 88% закупаемых Евросоюзом черных ящиков для самолетов — за прошлый год их было приобретено у Штатов на 32,2 миллиона евро.
Сильно зависят европейцы от американцев и в импорте самолетов и других летательных аппаратов с массой более 15 тонн — за прошлый год 73% их покупок, или 10,9 миллиарда евро, пришлось на США. При этом именно у Штатов ЕС покупали только истребители.
Кроме того, от поставок из США на 68% зависит импорт в ЕС прутков из легированной стали (43 миллиона евро), 67% — яхт и байдарок для отдыха (68 миллионов), 67% — водки в емкостях до 2 литров (137 миллионов), 65% — одноковшовых погрузчиков на гусеничном ходу (98 миллионов) и 62% — некоторых видов рома (168 миллионов).
Также среди тех американских товаров, которые могут попасть под пошлины ЕС, оказались зеркала заднего вида для транспортных средств — в их импорте 60% пришлось на США (491 миллион евро). Еще 60% пришлись на водку в емкостях больше 2 литров (11 миллионов) и 53% на орехи (2,4 миллиарда).