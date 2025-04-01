Трамп: возможно, стремление Украины в НАТО стало причиной начала войны

Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина и Владимира Зеленского, обвинив обе стороны в подрыве усилий по урегулированию конфликта на Украине. Президент США заявил о недопустимости текущей риторики Москвы и Киева. Он вновь пригрозил вторичными пошлинами на экспорт российской нефти, но по-прежнему рассчитывает на готовность Кремля к компромиссу и верит в возможность достижения соглашения. В отношении Украины Трамп выразил недовольство переговорами по редкоземельному соглашению и напомнил, что от Киева ждут конкретного ответа. Он заявил, что вступление Украины в НАТО в обмен на это соглашение не обсуждалось, а острый конфликт мог начаться в 2022 году из-за стремления Киева в альянс.