Российский десантник исполнил просьбу матери убитого в Курской области военнослужащего ВСУ по имени Сергей Будко. При себе у украинца был листок с письмом, в котором пожилая женщина умоляла сообщить ей о судьбе сына. Пенсионерка рассчитывала, что послание попадёт к сослуживцам бойца, но судьба распорядилась иначе, и письмо оказалось в руках военного ВС РФ.