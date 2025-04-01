Российский десантник исполнил последнюю просьбу матери погибшего солдата ВСУ

Десантник позвонил по указанному номеру. Трубку взяла не сама мать, а её односельчанка. Российский военнослужащий тактично сообщил ей о гибели Сергея. Он узнал, что украинский солдат родом из Полтавской области, и ему было около 40 лет.
«У кого этот листочек был, он остался лежать у нас на земле. Нашли, решили уведомить, что листочек найден» — произнёс десантник.
Разговор десантника с жительницей Украины. Видео © Telegram / «Россия — это я!».
Солдат попросил женщину сообщить матери о случившемся. Та в ответ поблагодарила российского военного, с трудом сдержав слёзы.
Ранее сообщалось о подвиге российского бойца с позывным Юфи, который 30 километров нёс на себе двух раненых товарищей под обстрелами противника. Сам военный при этом тоже был ранен вражеским беспилотником.