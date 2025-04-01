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Трамп заявил, что хочет участвовать в выборах против Обамы

Трамп также выразил желание видеть имя Барака Обамы в списке кандидатов на пост президента.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности участвовать в выборах против бывшего президента Барака Обамы. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что слышал о возможностях для такого сценария, но пока не изучал их подробно.

На вопрос о том, может ли Обама, занимавший пост президента дважды, снова участвовать в выборах, Трамп выразил желание увидеть его участие.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп имеет возможность остаться у власти до 2037 года благодаря лазейке в 22-й поправке к конституции США.