Трамп заявил, что хочет участвовать в выборах против Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности участвовать в выборах против бывшего президента Барака Обамы. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.
Трамп отметил, что слышал о возможностях для такого сценария, но пока не изучал их подробно.
На вопрос о том, может ли Обама, занимавший пост президента дважды, снова участвовать в выборах, Трамп выразил желание увидеть его участие.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп имеет возможность остаться у власти до 2037 года благодаря лазейке в 22-й поправке к конституции США.