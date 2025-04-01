Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен с разбирательствами в США

Вынесение приговора лидеру парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен напоминает судебные разбирательства, которые велись в США, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
«Это очень похоже на нашу страну», — сказал глава Белого дома.
Вероятно, он имел в виду судебный процесс против себя. Президент назвал ситуацию с Ле Пен «очень большим делом». По словам Трампа, многие считали, что в итоге её оправдают.
Глава Белого дома напомнил, что Ле Пен являлась ведущим кандидатом на президентских выборах во Франции. Вместе с тем Трамп добавил, что не знает, связано ли это обстоятельство с приговором французского суда.
Напомним, Ле Пен признали виновной по делу о растрате средств Европарламента за якобы фиктивный найм ассистентов евродепутатов партии с 2004 по 2016 годы. Её приговорили к четырём годам лишения свободы (два из них — условно) и запретили на пять лет избираться на государственные должности.
Лидер парламентской фракции назвала это судебное решение политическим. Она отметила, что намерена обжаловать приговор «как можно скорее». Ле Пен также подчеркнула, что не планирует просить президента Франции Эммануэля Макрона о своём помиловании.