Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен с разбирательствами в США

Напомним, Ле Пен признали виновной по делу о растрате средств Европарламента за якобы фиктивный найм ассистентов евродепутатов партии с 2004 по 2016 годы. Её приговорили к четырём годам лишения свободы (два из них — условно) и запретили на пять лет избираться на государственные должности.