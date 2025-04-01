Президент Финляндии Стубб: Россию нужно принудить к миру

С 18 марта действует 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. В список объектов, которые попали под действие соглашения, вошли, в том числе, нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы. С тех пор Минобороны ежедневно сообщает о новых атаках ВСУ на энергообъекты России.