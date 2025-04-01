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Израиль нанес удар по пригороду Бейрута Дахии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, говорится в Telegram-канале армии еврейского государства.

Источник: Reuters

«Некоторое время назад… ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту… “Хезболлы” в районе Дахия», — заявили в ЦАХАЛ.

Как утверждают военные, целью стал боец ливанского движения.

В свою очередь, агентство Reuters передает, что над Бейрутом низко летают самолеты, там прогремели взрывы.

Ранее в пятницу ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад с беспилотниками «Хезболлы» в Дахии. Это был первый удар по столице государства с ноября 2024 года, он стал ответом на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана.