Израиль нанес удар по пригороду Бейрута Дахии

«Некоторое время назад… ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту… “Хезболлы” в районе Дахия», — заявили в ЦАХАЛ.
Как утверждают военные, целью стал боец ливанского движения.
В свою очередь, агентство Reuters передает, что над Бейрутом низко летают самолеты, там прогремели взрывы.
Ранее в пятницу ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад с беспилотниками «Хезболлы» в Дахии. Это был первый удар по столице государства с ноября 2024 года, он стал ответом на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана.