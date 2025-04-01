Ван И: Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса

Китай призывает к урегулированию украинского кризиса через диалог и переговоры.
Китай выступает за искоренение причин кризиса на Украине и призывает к урегулированию через диалог и переговоры, стремясь к справедливому и обязывающему мирному соглашению, приемлемому для всех сторон. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.
«Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения», — заявил Ван И РИА Новости. Он подчеркнул важность достижения прочного мира и стабильности в Евразии и мире в целом.
Ранее Ван И отметил, что позиции сторон в украинском конфликте остаются противоположными, а путь к миру будет долгим из-за сложности корней кризиса. Ван И находится в Москве с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля, где встретится с Сергеем Лавровым и, возможно, с Владимиром Путиным для обсуждения актуальных международных вопросов.