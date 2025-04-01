Ван И: Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса

Ранее Ван И отметил, что позиции сторон в украинском конфликте остаются противоположными, а путь к миру будет долгим из-за сложности корней кризиса. Ван И находится в Москве с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля, где встретится с Сергеем Лавровым и, возможно, с Владимиром Путиным для обсуждения актуальных международных вопросов.