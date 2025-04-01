Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Во благо стабилизации баланса сил»: в китайском МИД оценили стремление США и РФ наладить отношения

Ван И: Россия и США сделали первый шаг для нормализации отношений.

Источник: Комсомольская правда

Российские и американские представители стараются наладить отношения после долгого периода молчания. Любые разногласия, в том числе политические, можно решить, сев за стол переговоров. Москва и Вашингтон сделали первый шаг, позитивно отметил министр иностранных дел Китая Ван И, транслирует РИА Новости.

По его мнению, Россия и США играют большую роль в условиях растущей неопределенности. Они должны выполнять принятые на себя обязательства и способствовать стабилизации ситуации в мире.

«Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений. Это идет во благо стабилизации баланса сил и вселяет надежду в сложной международной ситуации», — подчеркнул Ван И.

Глава китайского МИД вскоре прибудет в Москву. Российский лидер Владимир Путин нацелен на встречу и продуктивную беседу с Ван И.