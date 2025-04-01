Меньшова допустила, что уехавшие и оставшиеся россияне не будут жить вместе

Тему уехавших россиян Меньшова затронула после вопроса со стороны корреспондента. Тот поинтересовался, стоит ли, по ее мнению, прощать «сбежавших» граждан. И тогда телеведущая подчеркнула, что ей не близко слово «прощать». При этом сам сценарий с массовым отъездом она предсказывала, поскольку много читала про эмиграцию 1917 года.