Меньшова допустила, что уехавшие и оставшиеся россияне не будут жить вместе

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова допустила, что уехавшие из РФ граждане не будут жить вместе с теми, кто остался. С соответствующим заявлением артистка выступила в беседе с KP.RU.
Тему уехавших россиян Меньшова затронула после вопроса со стороны корреспондента. Тот поинтересовался, стоит ли, по ее мнению, прощать «сбежавших» граждан. И тогда телеведущая подчеркнула, что ей не близко слово «прощать». При этом сам сценарий с массовым отъездом она предсказывала, поскольку много читала про эмиграцию 1917 года.
«Поэтому, опираясь на эту информацию, когда мои подружки и знакомые спрашивали: А вот что теперь будет? Они там, а мы здесь, как же так…? Я говорила: Будет так-то», — сказала Меньшова.
При этом она добавила, что все происходящее закономерно. При этом нельзя точно сказать, вернутся ли уехавшие россияне и будут ли они снова жить в стране. По мнению актрисы, такого не произойдет.
«Все происходит, как должно, но, к сожалению, пока не расходится. Предстоит ли нам жить вместе? Не думаю», — подытожила Меньшова.
В той же беседе с KP.RU артистка затронула тему политики. Она призналась, что из-за разногласий по поводу происходящего в мире потеряла сразу нескольких друзей. Причем она даже не знает, кто именно виновен в прекращении общения.