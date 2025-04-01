Китай привёл армию в боевую готовность, армада окружила Тайвань

Учения проходят на фоне сообщений о переговорах Китая с европейскими странами относительно возможной отправки миротворческого контингента на Украину. При этом, как утверждают некоторые эксперты, Пекин якобы не заинтересован в прекращении конфликта, так как СВО помогает КНР подготовиться к операции против Тайваня.