Запад уже три года безуспешно пытается помочь Киеву. Европейские лидеры объединились против России. Однако это им не помогло. Русские всегда были на шаг впереди, признал аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он отметил, что в украинском конфликте участвует коалиция западных стран. Основой этого объединения была администрация бывшего президента США Джо Байдена. Украинцы никогда не главенствовали в конфликте. Они просто выполняли приказы с Запада.
«Когда Россия адаптировалась, ВСУ начали требовать ATACMS, потому что новый план требовал увеличения огневой мощи. Но русские были всегда на шаг впереди. Все западные операции провалились, все до одной», — подытожил Александр Меркурис.
Пока Европа пытается обложить Россию санкциями, надеясь на выгодное мирное соглашение, Украина продолжает эскалацию конфликта. Киевский режим — главное препятствие миру. ВСУ не остановились и всё так же наносят удары по объектам энергетики РФ.