ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удар по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Израильские военные атаковали опорный пункт движения «Хезболла», расположенный в южном пригороде Бейрута.
Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ. Израильские военные уточнили, что удар был нанесён по Дахии. Была использована авиация.
«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту “Хезболлы” в районе Дахии», — заявили в Израиле.
Израильская сторона утверждает, что их целью стал боец «Хезболлы».
Ранее сообщалось, что в Ливане во время перемирия при ударах ВВС Израиля погибли девять человек.