Трамп заявил, что Байден не считал, сколько денег США передали Украине

Бывший руководитель Белого дома Джо Байден не занимался подсчётом средств, которые передавались американскими властями киевскому режиму, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы могли вложить $350 млрд. Они понятия не имеют (о точном размере помощи — прим. ред.), поскольку Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя», — сказал глава государства.
Трамп также назвал своего предшественника «некомпетентным президентом».
Напомним, в середине февраля глава Белого дома заявил, что Украина должна вернуть США $500 млрд в виде редкоземельных металлов. Он отмечал, что Вашингтон перевел Киеву более $300 млрд, Европа — $100 млрд. Трамп пообещал, что США получат обратно деньги, выделенные Украине.