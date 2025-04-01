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Трамп заявил, что Байден не считал, сколько денег США передали Украине

Глава Белого дома назвал своего предшественника «некомпетентным президентом».

Источник: Аргументы и факты

Бывший руководитель Белого дома Джо Байден не занимался подсчётом средств, которые передавались американскими властями киевскому режиму, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы могли вложить $350 млрд. Они понятия не имеют (о точном размере помощи — прим. ред.), поскольку Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя», — сказал глава государства.

Трамп также назвал своего предшественника «некомпетентным президентом».

Напомним, в середине февраля глава Белого дома заявил, что Украина должна вернуть США $500 млрд в виде редкоземельных металлов. Он отмечал, что Вашингтон перевел Киеву более $300 млрд, Европа — $100 млрд. Трамп пообещал, что США получат обратно деньги, выделенные Украине.