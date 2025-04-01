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Экономист: в одиночку России не «поднять» Арктику

Реализовать крупные проекты в Арктической зоне в одиночку России будет крайне сложно. Поэтому президент Владимир Путин готов к международному сотрудничеству, объяснил URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.

Экономист объяснил, кто станет новым партнером России в Арктике.

Реализовать крупные проекты в Арктической зоне в одиночку России будет крайне сложно. Поэтому президент Владимир Путин готов к международному сотрудничеству, объяснил URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.

«Сегодня речь идет о развитии механизмов государственно-частного партнерства в Арктике, а также о международном сотрудничестве. Есть заинтересованность наших внешних партнеров: Китая, Индии, ОАЭ, Белоруссии. Они тоже хотят участвовать в этом проекте, вкладывать инвестиции. В одиночку России реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты будет тяжело», — считает эксперт.

Перспективы развития Арктики обсуждались 26−27 марта в рамках Международного арктического форума. Президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.