Экономист: в одиночку России не «поднять» Арктику

«Сегодня речь идет о развитии механизмов государственно-частного партнерства в Арктике, а также о международном сотрудничестве. Есть заинтересованность наших внешних партнеров: Китая, Индии, ОАЭ, Белоруссии. Они тоже хотят участвовать в этом проекте, вкладывать инвестиции. В одиночку России реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты будет тяжело», — считает эксперт.