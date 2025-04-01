Путин открывает доступ в Арктику для США, Китая, Индии и ОАЭ

Пессимистичный сценарий выглядит следующим образом. Если отношения с европейскими странами у нас не потеплеют, возникнет следующая картина. Мы строим ледоколы (в перспективе у «Росатома» более 30 современных судов). Но в этом году мы будет готов только четвертый — «Якутия» (проект 22220). Но нам нужны ремонтные базы в Арктике. Раньше аварийно-спасательные ледоколы ремонтировались в Норвегии. Сейчас Норвегия для нас закрыта, действует санкционный режим. Мы оказались в ситуации, когда мы можем развивать судостроение, но где будем ремонтировать суда? Нужно не только строить судостроительные заводы, но еще и базы по их ремонту, обслуживанию. И это касается не только ледоколов, но и грузовых, аварийно-спасательных судов.