Власти оценят эффективность управления портами в Арктике

«Оценивать нужно по эффективности работы портов. Если порт не работает или работает неэффективно, если он не выполняет определенные требования по грузообороту, наверное, стоит присмотреться к его руководству и акционерам, бенефициарам и сделать соответствующие выводы», — отметил экономист.