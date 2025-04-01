Власти оценят эффективность управления портами в Арктике

Власти проверят собственников арктических портов на эффективность управления.
Власти могут оценить эффективность управления портами в Арктике и сделать выводы относительно их собственников. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.
«Оценивать нужно по эффективности работы портов. Если порт не работает или работает неэффективно, если он не выполняет определенные требования по грузообороту, наверное, стоит присмотреться к его руководству и акционерам, бенефициарам и сделать соответствующие выводы», — отметил экономист.
На Международном арктическом форуме, который прошел в Мурманске 26−27 марта, президент РФ СергейВладимир Путин поставил задачу развивать арктические порты. Это будет одним из приоритетов на ближайшую перспективу наряду с развитием транспортных путей, созданием логистических хабов.