Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арктический совет вернется к работе в новой конфигурации

Арктический совет вернется к работе, но в новой конфигурации. Свои арктические стратегии уже есть у стран, далеких от Крайнего Севера, в том числе Китая, Индии, ОАЭ, рассказал в интервью URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.

Россия готова вернуться к работе в Арктическом совете.

Арктический совет вернется к работе, но в новой конфигурации. Свои арктические стратегии уже есть у стран, далеких от Крайнего Севера, в том числе Китая, Индии, ОАЭ, рассказал в интервью URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.

«Арктический совет вернется к работе, но конфигурация его немного поменяется. Сегодня даже не арктические страны имеют собственные арктические стратегии, и они могут быть соконцессионерами в разработке того же арктического шельфа, добычи полезных ископаемых», — полагает эксперт Никоноров.

На Международном арктическом форуме, который прошел в Мурманске 26−27 марта, президент РФ Владимир Путин поставил задачу развивать арктические порты. Он обозначил и другие ключевые задачи на ближайшую перспективу.