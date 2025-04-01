Арктический совет вернется к работе в новой конфигурации

Арктический совет вернется к работе, но в новой конфигурации. Свои арктические стратегии уже есть у стран, далеких от Крайнего Севера, в том числе Китая, Индии, ОАЭ, рассказал в интервью URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.