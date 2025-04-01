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«Отчаянная потребность»: На Западе объяснили, почему Евросоюз нарывается на войну с Россией

Европейский союз продолжает трансформироваться в жёсткую диктатуру, которая искусственно создаёт себе внешнего врага в лице России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя «устранение» Марин Ле Пен из президентской гонки во Франции.

Источник: Life.ru

«ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией», — написал журналист в соцсети Х и собрал в комментариях сотни сторонников.

Напомним, что 31 марта парижский суд вынес обвинительный приговор лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, признав её виновной в якобы неправомерном использовании средств Европарламента. В результате этого решения политик лишилась возможности участвовать в президентских выборах 2027 года. Ле Пен категорически отвергла обвинения, заявив, что приговор носит исключительно политический характер.