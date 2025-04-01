«ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией», — написал журналист в соцсети Х и собрал в комментариях сотни сторонников.
Напомним, что 31 марта парижский суд вынес обвинительный приговор лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, признав её виновной в якобы неправомерном использовании средств Европарламента. В результате этого решения политик лишилась возможности участвовать в президентских выборах 2027 года. Ле Пен категорически отвергла обвинения, заявив, что приговор носит исключительно политический характер.