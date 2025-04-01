Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек

Целью удара стал высокопоставленный командир «Хезболлы», который якобы координировал взаимодействие с палестинским движением ХАМАС и участвовал в планировании крупномасштабных атак против гражданского населения Израиля.
В результате прилёта по трёхэтажному зданию, которое израильская сторона назвала «террористическим оплотом», погибли как минимум три человека, сообщил телеканал Al Jazeera.
Напомним, 28 марта ЦАХАЛ впервые с ноября 2024 года атаковала беспилотниками пригород Бейрута. Целью удара стал жилой дом в районе Хадас. Также Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа под предлогом отказа палестинского движения от предложения США о продлении режима прекращения огня.