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Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по объекту шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, операция, проведённая в районе Хай-эль-Мади, была осуществлена по согласованию с американскими властями.

Источник: Life.ru

Целью удара стал высокопоставленный командир «Хезболлы», который якобы координировал взаимодействие с палестинским движением ХАМАС и участвовал в планировании крупномасштабных атак против гражданского населения Израиля.

В результате прилёта по трёхэтажному зданию, которое израильская сторона назвала «террористическим оплотом», погибли как минимум три человека, сообщил телеканал Al Jazeera.

Напомним, 28 марта ЦАХАЛ впервые с ноября 2024 года атаковала беспилотниками пригород Бейрута. Целью удара стал жилой дом в районе Хадас. Также Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа под предлогом отказа палестинского движения от предложения США о продлении режима прекращения огня.