Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек

Напомним, 28 марта ЦАХАЛ впервые с ноября 2024 года атаковала беспилотниками пригород Бейрута. Целью удара стал жилой дом в районе Хадас. Также Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа под предлогом отказа палестинского движения от предложения США о продлении режима прекращения огня.