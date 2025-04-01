Тысячи бизнесменов вступили в борьбу с мэрией — за Астрахань

Власти могли бы завершить конфликт, так как результаты суда удовлетворили протестующих. «Предприниматели довольны решением суда и считают, что все закончилось. Но власти, вероятно, будут предпринимать попытки пересмотра этих вопросов и опротестования решения суда. Скорее всего, это была просто ошибка: коэффициент не пересматривали долгое время, а нужно было делать это в течение двух-трех лет, чтобы было не так заметно», — говорит депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков.