Вторая мировая, встреча с Лавровым и Украина: какие заявления сделал глава МИД Китая

Россия и Китай будут отстаивать итоги Второй мировой войны и продвигать честную интерпретацию тех страшных событий. По мнению Ван И, для потомков важно хранить память о победе над фашизмом. Обе страны используют годовщины в качестве плацдарма для продвижения объективного взгляда на историю, а также — для защиты и поддержки международного порядка, добавил дипломат.