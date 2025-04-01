Вторая мировая, встреча с Лавровым и Украина: какие заявления сделал глава МИД Китая

Визит Ван И в РФ продлится до 2 апреля.
Руководитель МИД Китая Ван И высказался об итогах Второй мировой войны и украинском конфликте. На встрече в Москве представители держав обсудят вопросы развития двусторонних отношений. Подробнее об этих и других важных заявлениях главы китайской дипломатии — узнаете из публикации URA.RU.
О чем поговорят главы МИД России и Китая.
Стороны на предстоящей встрече обсудят взаимовыгодное партнерство в различных отраслях и международную повестку. Ван И лично встретится главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин будет при этом присутствовать.
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Китайский дипломат заявил, что обе страны играют особую роль в обеспечении глобального мира. Совместные усилия способствуют не только мирному сосуществованию и общему процветанию, но и помогают в создании многополярного мира и демократизации международных отношений, подчеркнул Ван И.
КНР выступает за искоренение причин кризиса на Украине.
В Китае уверены, что справиться с причинами украинского конфликта можно только посредством открытого диалога. Именно такой путь, приемлемый для всех вовлеченных участников противостояния — залог долгосрочного мирного соглашения, считает Ван И. Проблематика кризиса — сложна и запутана, признался руководитель китайской дипломатии. Она сравнима с метровым слоем льда, который долго формируется.
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Обстановка на полях сражений беспокоит власти КНР. При этом Россия и США уже сделали первый шаг по нормализации отношений, сказал Ван И. Позиции сторон по ряду важных вопросов остаются противоположными, поэтому путь к миру предстоит долгий, предсказал глава китайского МИД.
Заявление об итогах Второй мировой войны.
Россия и Китай будут отстаивать итоги Второй мировой войны и продвигать честную интерпретацию тех страшных событий. По мнению Ван И, для потомков важно хранить память о победе над фашизмом. Обе страны используют годовщины в качестве плацдарма для продвижения объективного взгляда на историю, а также — для защиты и поддержки международного порядка, добавил дипломат.