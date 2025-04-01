Радий Хабиров подписал в марте ряд важных законов: подробности

В Башкирии создали Совет по развитию промышленности республики. Его учредил и возглавил Глава Башкортостана Радий Хабиров. В указе Главы от 4 марта говорится, что созданный институт должен способствовать повышению эффективности промышленной политики и реализации национальных целей страны. Также он должен обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти между собой и с предприятиями. В состав совещательного органа вошли представители минпрома, минторговли, в том числе федеральных; руководители структур, отвечающих за поддержку бизнеса, а также главы крупных компаний, Нацбанка РБ и другие. Заседания Совета будут проводиться не реже одного раза в год.