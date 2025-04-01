Радий Хабиров подписал в марте ряд важных законов: подробности

Новый госкомитет
3 марта Глава Башкирии подписал указ о мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов госвласти республики. Согласно этому документу в республике появился новый госкомитет — по науке и высшему образованию. Как пояснил Радий Хабиров, созданный госкомитет будет отвечать за глубокую кооперацию экономики с достижениями науки. Он будет заниматься разработкой и реализацией научных программ и проектов с учетом научно-технологического и социально-экономического развития. Также миссией госкомнауки станет межотраслевая координация научной деятельности, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики, говорится в положении о госкомитете. Его возглавила доктор физико-математических наук Светлана Мустафина.
И новый Совет
В Башкирии создали Совет по развитию промышленности республики. Его учредил и возглавил Глава Башкортостана Радий Хабиров. В указе Главы от 4 марта говорится, что созданный институт должен способствовать повышению эффективности промышленной политики и реализации национальных целей страны. Также он должен обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти между собой и с предприятиями. В состав совещательного органа вошли представители минпрома, минторговли, в том числе федеральных; руководители структур, отвечающих за поддержку бизнеса, а также главы крупных компаний, Нацбанка РБ и другие. Заседания Совета будут проводиться не реже одного раза в год.
14 марта в технопарке «Зубово» в Уфимском районе прошло первое заседание Совета по развитию промышленности. В его работе принял участие замминистра промышленности и торговли России, сопредседатель совета Иван Куликов.
День креатива
Администрациям районов и городов также рекомендовано проводить мероприятия по популяризации творческих индустрий, а также поддержке создания и реализации креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью.
Учителей — на курорт
В Башкирии учителям будут выдавать путевки в санаторий. По указу Радия Хабирова двухнедельное санаторно-курортное лечение в республиканских здравницах получат педагоги государственных и муниципальных образовательных учреждений Башкортостана. В документе от 11 марта говорится, что порядок предоставления дополнительной меры соцподдержки и источники ее финансирования утвердит правительство республики. Заявления и списки педагогов для отправки на курорт будут составлять администрации городов и районов. Ответственным за обеспечение педагогов санаторно-курортным лечением назначено минпросвещения республики.
С инициативой разработать такую программу для учителей Башкирии Радий Хабиров выступил на республиканском совещании по образованию в августе 2024 года. Это предложение Главы стало одним из самых неожиданных и приятных сюрпризов для участников традиционного «августовского педсовета», которое прошло в Стерлитамаке.
Юбилей дипломата
В этом году в Башкирии отметят 135-летие со дня рождения легендарного советского дипломата, уроженца республики Карима Хакимова. Указ об этом 18 марта подписал Радий Хабиров. В юбилейных мероприятиях отразят большой вклад Карима Хакимова в установление и развитие дипломатических отношений Советского Союза со странами Ближнего Востока и Западной Азии. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных выдающемуся дипломату, возглавил первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев. В состав оргкомитета также вошли главы республиканских министерств и ведомств. Мероприятия проведут за счет бюджета республики и внебюджетных источников.
Как сообщал Башинформ, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Хакимов родом из деревни Дюсяново Бижбулякского района Башкирии. Хакимов был личным другом главы — основателя правящей и ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда, завоевав доверие простых жителей Аравийского полуострова.
Помощь юным талантам
В Башкирии помогут юным спортивным талантам. Содействовать выявлению спортивных способностей ребят и созданию условий для их развития будут Центры раннего физического развития детей. Такая обязанность за ними закреплена по новому закону. Соответствующие изменения в закон о физкультуре и спорте в республике, внесенные Госсобранием, подписал 27 марта Радий Хабиров.
Выявив способности, тренер направит усилия ребенка туда, где он сможет достичь наилучших результатов.
Закон также предполагает строительство зданий, передачу в безвозмездное пользование помещений, снабжение центров спортивным инвентарем и оборудованием. Также Центрам будут содействовать исполнительные органы региона и на уровне местного самоуправления.
Поддержка военнослужащих…
На минувшей неделе Глава Башкирии внес изменения в свой ранний указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». Согласно этому документу, единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с минобороны, составила 505 тысяч рублей. С учётом федеральных выплат сумма достигла 1 млн 305 тысяч рублей, сообщил Башинформ. По новому указу меры поддержки военнослужащих продлены до 30 апреля 2025 года.
…и членов их семей
Также в Башкирии приняли закон о получателях выплаты в связи с гибелью военнослужащих. Новый закон расширил круг получателей единовременной материальной помощи — членов семей погибших воинов. Согласно документу, подписанному Главой Башкирии, право получения выплаты распространено на совершеннолетних детей погибшего военнослужащего, если других членов семьи у него нет. Выплату будут предоставлять в равных долях.
Регистрация авто без ОСАГО
В Башкирии полис ОСАГО исключили из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля. Соответствующий закон о внесении изменений в республиканский кодекс о безопасности дорожного движения подписал в марте Радий Хабиров. По мнению депутатов башкирского парламента, эта норма являлась избыточной, поскольку владелец машины может долго не использовать ее, а просто хранить в гараже. Теперь за этот период не придется платить, оформляя страховку. Она понадобится, только когда машину начнут использовать. Для выезда на дороги полис ОСАГО, как и раньше, обязателен.
Иноагентам запрет
В Башкирии внесли правки в республиканские законы «О Главе РБ» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая РБ». Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата дополнен новым пунктом. Согласно документу, подписанному Главой Башкирии, в республике будут досрочно прекращаться полномочия лиц, признанных иноагентами, замещающих должности в органах публичной власти. Такое решение принято в интересах национальной безопасности, поскольку доступ должностных лиц, находящихся под иностранным влиянием, к конфиденциальной информации может нанести вред интересам страны, отмечают парламентарии.
Расширение границ
В Башкирии расширили границы города Дюртюли. Это произошло за счет части территории Такарликовского и Учпилинского сельсоветов Дюртюлинского района. Их передали в состав городского поселения. Закон об изменении границ отдельных муниципальных образований района, принятый Госсобранием, подписал Глава Башкирии. Решение приняли с учетом развития города Дюртюли, который нуждается в дополнительных площадях для развития инфраструктуры и новых участках для строительства жилья.
День поминовения
День поминовения и почитания пройдет в этом году в Башкирии 3 мая. Соответствующий указ Главы республики подписан 28 марта и опубликован на портале правовой информации РБ. Документ принят в целях содействия сохранению традиций духовной культуры, семейных ценностей и связей между поколениями. Ежегодно в этот день жители республики приводят в порядок могилы родных и близких, а также благоустраивают места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и заброшенные памятники.