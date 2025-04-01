В Челябинской области уходит в отставку замминистра культуры Дмитрий Столбов

Дмитрия Столбова увольняют с должности заместителя министра культуры Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
В документе указано, что Дмитрий Столбов уходит из министерства по собственному желанию. Последним днем его работы станет 24 апреля.
Дмитрий Столбов по образованию инженер-механик и экономист-менеджер в сфере строительства. С 2017 до 2019 года руководил в Челябинской области Центром развития туризма. В конце 2021 года стал замминистра культуры региона.