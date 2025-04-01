Трамп допустил контакты с Ким Чен Ыном

«У нас отличные отношения. И да, коммуникация ведется, — сказал господин Трамп.— Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент». Во время первого президентского срока господин Трамп прозвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой». «Все это было довольно скверно. И вот однажды нам позвонили и сказали, что они хотят встретиться. И мы встретились», — сказал на брифинге Трамп (цитата по ТАСС).