Европейские страны к войне не готовы, но все равно разжигают конфликт с Россией, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
«У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит», — подчеркнул он.
По мнению аналитика, основными причинами агрессивной политики европейских стран являются займы, которые Киеву выдавали Франция, Великобритания и Германия. При поражении Украины эти деньги пропадут, пояснил Джонсон.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Украину, в случае нападения будут иметь возможность дать «военный ответ». По итогам саммита европейских лидеров, прошедшего 27 марта в Париже он сказал, что на Украину будет отправлена британо-французская военная делегация, которая примет участие в разработке формата будущей армии страны.
В МИД РФ подчеркивали, что Россия решительно отвергает идею введения миротворцев на Украину от стран, продолжающих поставлять оружие Киеву.
The Washington Post писала, что Европа больше склоняется к отправке на Украину воздушных и морских сил.