Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Джонсон: Европа разжигает конфликт с Россией, к которому не готова

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что история ничему не учит европейские страны.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны к войне не готовы, но все равно разжигают конфликт с Россией, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.

«У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, основными причинами агрессивной политики европейских стран являются займы, которые Киеву выдавали Франция, Великобритания и Германия. При поражении Украины эти деньги пропадут, пояснил Джонсон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Украину, в случае нападения будут иметь возможность дать «военный ответ». По итогам саммита европейских лидеров, прошедшего 27 марта в Париже он сказал, что на Украину будет отправлена британо-французская военная делегация, которая примет участие в разработке формата будущей армии страны.

В МИД РФ подчеркивали, что Россия решительно отвергает идею введения миротворцев на Украину от стран, продолжающих поставлять оружие Киеву.

The Washington Post писала, что Европа больше склоняется к отправке на Украину воздушных и морских сил.