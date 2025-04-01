Аналитик Джонсон: Европа разжигает конфликт с Россией, к которому не готова

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Украину, в случае нападения будут иметь возможность дать «военный ответ». По итогам саммита европейских лидеров, прошедшего 27 марта в Париже он сказал, что на Украину будет отправлена британо-французская военная делегация, которая примет участие в разработке формата будущей армии страны.