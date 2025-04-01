Шесть стран Европы заявили о готовности вводить новые санкции против России

Великобритания и пять стран Европейского союза подтвердили намерение сохранить замороженные российские активы до прекращения конфликта на Украине и компенсации ущерба, а также выразили готовность к введению новых санкций против Москвы. Совместное заявление подписали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.