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Трамп: вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам не обсуждался

Президент США обвинил СМИ в распространении ложной информации.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на соглашение по освоению украинских ресурсов не поднимался. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в понедельник.

Трамп также отметил, что конфликт на Украине мог начаться из-за стремления киевских властей присоединиться к альянсу.

По словам президента США, он часто слышит от журналистов о том, что Украина согласится на заключение сделки только в случае, если им будет гарантировано вступление в НАТО. Онако этот вопрос никогда не обсуждался, сказал он.

Ранее Трамп выразил мнение, причиной конфликта на Украине стал вопрос членства Киева в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что Россия настаивала на внеблоковом статусе Киева на протяжении многих лет.