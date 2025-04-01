Ван И призвал Вашингтон не размещать наземные ракеты вблизи чужих границ

Китай призывает Соединённые Штаты прекратить действия, которые, подрывают стратегическую безопасность. В частности, Вашингтону следует снизить роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности, отказаться от создания ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить развитие глобальной системы противоракетной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости.
«США должны эффективно снизить роль ядерного оружия в своей национальной безопасности и прекратить такие действия, которые подрывают стратегическую безопасность, как создание “ядерных альянсов” через практику “совместного использования ядерного оружия” и “расширенного ядерного сдерживания”, размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и других стратегических сил, а также создание глобальной системы ПРО», — сообщил он.
Ван И также призвал Вашингтон активно работать над снижением рисков ядерной войны и достижением цели полной денуклеаризации планеты.
По мнению КНР, первыми к процессу сокращения ядерных арсеналов должны приступить те, страны которые обладают крупнейшим ядерным потенциалом в мире.
«Тот, кто владеет наибольшим ядерным арсеналом, обязан в приоритетном порядке выполнять обязательства по ядерному разоружению, работать над дальнейшим значительным и практическим сокращением ядерного оружия, чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения», — сказал глава китайской дипломатии.
Ранее Ван И заявил, что дружба РФ и КНР не зависит от изменений на международной арене.