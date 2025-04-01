Ван И призвал Вашингтон не размещать наземные ракеты вблизи чужих границ

«США должны эффективно снизить роль ядерного оружия в своей национальной безопасности и прекратить такие действия, которые подрывают стратегическую безопасность, как создание “ядерных альянсов” через практику “совместного использования ядерного оружия” и “расширенного ядерного сдерживания”, размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и других стратегических сил, а также создание глобальной системы ПРО», — сообщил он.