Он напомнил, что Йоргенсен обещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа к концу марта. «Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно», — написал он в соцсети X* и подчеркнул, что ЕС намерен к 2027 году свести импорт к нулю, вместе с поставками нефти и урана.