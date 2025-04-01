Неспособность комиссара ЕС по энергетике Дэна Йоргенсена предоставить план по полному отказу от поставок российского газа ставит независимость Европы под сомнение, заявил журналист Чей Боуз.
Он напомнил, что Йоргенсен обещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа к концу марта. «Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно», — написал он в соцсети X* и подчеркнул, что ЕС намерен к 2027 году свести импорт к нулю, вместе с поставками нефти и урана.
Ранее сообщалось, что немецкие промышленные заводы выступают за восстановление поставок газа из России.
Также появлялась информация о том, что Европейская комиссия готовит рекомендации жителям стран ЕС запастись продовольствием, водой, медикаментами и батарейками на трое суток, чтобы быть готовыми к возможному кризису.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.