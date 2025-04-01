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ВС РФ с помощью трофейных мин поразили американский БТР M113 с десантом ВСУ

Российские бойцы применили противотанковые мины французского производства.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные с помощью трофейных противотанковых мин французского производства ликвидировали американский бронетранспортер M113 с десантом ВСУ. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на замкомандира роты по военно-политической работе батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из группировки войск «Центр» Артура Галина.

«После того как мы закрепились на опорном пункте, поступил приказ заминировать дорогу, откуда заезжала техника противника», — отметил военнослужащий, добавив, что после подрыва бронетранспортера украинские подразделения перестали пытаться прорваться к позициям ВС РФ.

На днях сообщалось, что российские десантники ликвидировали бронегруппу 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила, в том числе поразив БТР M113.