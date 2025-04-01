ВС РФ с помощью трофейных мин поразили американский БТР M113 с десантом ВСУ

Российские военные с помощью трофейных противотанковых мин французского производства ликвидировали американский бронетранспортер M113 с десантом ВСУ. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на замкомандира роты по военно-политической работе батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из группировки войск «Центр» Артура Галина.