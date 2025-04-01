Стало известно, кому на Южном Урале и на сколько с 1 апреля проиндексируют пенсии

«В 2025 году апрельская индексация стала четвертым повышением выплат для пенсионеров. С 1 января страховые пенсии всех жителей региона были проиндексированы на 7,3%. Прибавку получили неработающие и впервые — работающие граждане, ведь ранее страховая пенсия им увеличивалась только после увольнения. Затем с 1 февраля произведена доиндексация страховых пенсий до 9,5%. Кроме того, с 1 февраля на 9,5% выросли социальные и страховые выплаты, которые выплачиваются федеральным льготникам, родителям и другим категориям гражданам», — добавил Владимир Шаронов.