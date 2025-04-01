Стало известно, кому на Южном Урале и на сколько с 1 апреля проиндексируют пенсии

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня на 14,75% вырастут пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
В Челябинской области повышение затронуло 91 тыс. 750 человек.
Социальные пенсии предоставляются людям, которые не приобрели право на страховую пенсию (например, при отсутствии необходимого стажа или нужной величины индивидуального пенсионного коэффициента), имеющим инвалидность, а также детям с инвалидностью, инвалидам с детства, детям, которые потеряли одного или обоих родителей.
Размер социальной пенсии зависит исключительно от категории получателя.
Проиндексированы также государственные пенсии участникам Великой Отечественной войны; награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»; пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим службу по призыву; пенсии гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, и нетрудоспособным членам их семей; пенсии гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и нетрудоспособным членам их семей; летчикам-испытателям.
«Теперь социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составляет 24,4 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидам первой группы — более 24,5 тыс. рублей», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Индексация произведена автоматически. Повышенные выплаты поступят в апреле по обычному графику доставки.
Также с 1 апреля увеличены размеры дополнительного материального обеспечения (ДМО), установленного специалистам ядерного оружейного комплекса и гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. В Челябинской области получателями ДМО являются 6 550 человек.
Для каждой категории граждан размер ДМО различается, так как зависит от величины получаемой социальной пенсии. Выплата ДМО при официальном трудоустройстве прекращается.
«В 2025 году апрельская индексация стала четвертым повышением выплат для пенсионеров. С 1 января страховые пенсии всех жителей региона были проиндексированы на 7,3%. Прибавку получили неработающие и впервые — работающие граждане, ведь ранее страховая пенсия им увеличивалась только после увольнения. Затем с 1 февраля произведена доиндексация страховых пенсий до 9,5%. Кроме того, с 1 февраля на 9,5% выросли социальные и страховые выплаты, которые выплачиваются федеральным льготникам, родителям и другим категориям гражданам», — добавил Владимир Шаронов.