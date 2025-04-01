Глава МИД КНР назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая

«В турбулентном и меняющемся мире китайско-российское сотрудничество будет неуклонно развиваться по назначенному руслу с прицелом на три основные задачи. Первая — создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста», — заявил Ван И.
В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для «совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции».
«Третья — придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы “Один пояс — один путь” — ред.) и ЕАЭС, выявлять ведущую роль китайско-российской связки в региональном сотрудничестве, обеспечивать безопасность, стабильность и бесперебойность международных производственно-сбытовых цепочек с помощью высокоуровневого взаимодействия между Пекином и Москвой», — подчеркнул министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу «Россия сегодня»).
Министр иностранных дел Китая посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что глава российского государства Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.