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Марочко: ВС РФ взяли в полуохват ВСУ у Фиголевки в Харьковской области

По словам военного эксперта, положение противника на данном участке стремительно ухудшается.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российским войскам удалось взять в полуохват подразделения ВСУ, находящиеся между селами Красное Первое и Фиголевка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Между Красным Первым и Фиголевкой украинская группировка попала в полуохват, положение вооруженных формирований Украины здесь стремительно ухудшается», — написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт сообщил об уничтожении российскими военными опорного пункта ВСУ в окрестностях села Тополи, а также о продвижении ВС от Двуречной в сторону Кутьковки и к востоку от Каменки.

Ранее стало известно об освобождении российскими войсками харьковского села Красное Первое.