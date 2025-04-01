Марочко: ВС РФ взяли в полуохват ВСУ у Фиголевки в Харьковской области

В Харьковской области российским войскам удалось взять в полуохват подразделения ВСУ, находящиеся между селами Красное Первое и Фиголевка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Между Красным Первым и Фиголевкой украинская группировка попала в полуохват, положение вооруженных формирований Украины здесь стремительно ухудшается», — написал он в своем Telegram-канале.
Эксперт сообщил об уничтожении российскими военными опорного пункта ВСУ в окрестностях села Тополи, а также о продвижении ВС от Двуречной в сторону Кутьковки и к востоку от Каменки.
Ранее стало известно об освобождении российскими войсками харьковского села Красное Первое.